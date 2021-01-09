В Тюмени будут использовать уникальный гемокультиватор для исследования крови

Современный гемокультиватор начали использовать в бактериологической лаборатории Тюменского областного противотуберкулезного диспансера. Новейшая для России автоматизированная система предназначена для выявления в крови микроорганизмов и грибов.

Как сообщили в пресс-службе диспансера, уникальность прибора с новым интерфейсом заключается в возможности исследовать образцы крови и на микрофлору, и на микобактерии туберкулеза. Специалисты планируют также работать в направлении педиатрических обследований и с пробами образцов спинномозговой жидкости.

"Мы получаем точность и надежность результатов обследования пациентов. С помощью гемокультиватора можно проводить до 1000 тестов в год. Это уникально и для Тюмени, и для области", - отметила заведующий лабораторией диспансера Ольга Лобанова.

Новое оборудование баклаборатории позволяет из одной пробы от пациента сразу сделать анализ и для выделения микобактерий туберкулеза, и в дальнейшем определить их лекарственную чувствительность к противотуберкулезным препаратам. При традиционных исследованиях, с момента выделения культуры требуется ещё не менее 24 дней для определения ее лекарственной чувствительности. Получается, что химиотерапия больного туберкулезом в течение первых месяцев лечения проходит как бы "вслепую", без учета чувствительности выделенных у больного МБТ к противотуберкулезным препаратам.

"Использование гемокультиватора дает возможность сократить сроки исследования, сделать его результаты максимально точными, в результате - быстрее лечить наших пациентов", - считает главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Пирогова.