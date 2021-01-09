Получить помощь психолога тюменцы могут по электронной почте и соцсетям

Психологическая почта работает в Центре внешкольной работы "Дзержинец". Задать вопрос и получить ответ специалиста тюменцы могут совершенно бесплатно по электронной почте или в социальных сетях, а также по видеосвязи.

Если обратиться за помощью по электронной почте, то психолог отправит свой комментарий в течение двух-трех дней. Возможность задать вопрос через социальные сети появилась в 2020 году, а в пандемию стало доступно общение и по видеосвязи.

Как отметил психолог центра "Дзержинец" Евгений Андреев, обращений за прошлый год больше не стало, но поменялась их специфика. "Очень много вопросов, связанных с тревожностью: вроде бы все хорошо, мы выполняем все предписания, сидим дома, но беспокойство по поводу происходящего все равно остается. Спрашивали, что с этим делать, как бороться", - рассказал специалист.

Во время консультаций психолог помогает обратившемуся понять причины проблем и найти пути решения. Но если сделать это не получается, рекомендует, к какому специалисту можно обратиться уже для постоянных очных встреч. Больше всего обращений поступает от женщин, но на почту пишут также мужчины, подростки, пишет "Вслух.ру".