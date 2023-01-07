Серию интервью о половом просвещении могут посмотреть тюменцы

В интернете размещена серия видеоинтервью с психологами и врачами о половом воспитании. Специалисты отвечают на вопросы, с которыми сталкиваются родители, развеивают мифы, делятся советами и инструментами, как грамотно выстроить диалог с ребенком.

Экспертами роликов стали представители регионального центра "Семья" — психологи Наталья Филимонцева, Анна Шерстобитова и Джамиля Достовалова — врач уролог-андролог Эдуард Согрин и гештальт-терапевт Евгения Козырева.

В интервью обсуждают, как уберечь ребенка от насилия, стоит ли спрашивать его об отношениях с партнером, как отвечать на вопросы на тему полового просвещения, с какого возраста говорить с детьми о телесности и безопасности, сообщает Мегатюмень.

Серия интервью вышла в группе "Киберпатруль Тюменской области".