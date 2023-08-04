Более 200 возрастных безработных с начала 2023 года воспользовались бесплатной психологической поддержкой

Государственные услуги по психологической помощи, профессиональной ориентации и социальной адаптации имеют огромное значение для поддержки граждан старшего поколения, которые столкнулись с потерей работы. Эти услуги помогают им преодолеть негативные последствия такой ситуации и повысить свои шансы на успешное трудоустройство.

Психологическая поддержка помогает гражданам старшего поколения справиться с эмоциональными трудностями, связанными с потерей работы. Она может включать в себя консультации с психологами, групповые занятия, тренинги и другие методы поддержки. С начала 2023 года 204 представителя старшего поколения воспользовались данной услугой.

Профессиональная ориентация помогает гражданам старшего поколения определить свои профессиональные интересы и найти подходящую сферу деятельности с учетом их возможностей и потребностей рынка труда. Это может быть особенно важно для тех, кто долгое время работал в одной сфере и нуждается в поддержке при переориентации на новую работу. В первом полугодии 2023 года услугу получили 632 человека.

Мероприятия по социальной адаптации помогают безработным гражданам старшего поколения развить необходимые навыки и мотивацию для успешного трудоустройства. Это может включать тренинги по поиску работы, составлению резюме, подготовке к собеседованиям, а также поддержку в процессе адаптации на новом месте работы. В мероприятиях приняли участие 199 безработных граждан старшего поколения.

Все эти государственные услуги помогают преодолеть трудности, связанные с потерей работы, и повысить свои шансы на успешное трудоустройство.