Тюменский медуниверситет начнет готовить для детсадов и школ дефектологов и клинических психологов

Дефектологов и клинических психологов для системы образования региона будет готовить ТМУ, первый набор состоится в 2024 году, сообщил директор Института общественного здоровья и цифровой медицины Евгений Чесноков:

"Российская статистика говорит о росте числа поздноговорящих детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, задержкой психического развития. Для работы с ними необходимы специалисты, которых прежде обучали только в университетах центральной части страны. Теперь программы магистратуры по подготовке дефектологов и клинических психологов откроются и в Тюменском медицинском университете.

Обучать магистрантов будут преподаватели с медицинским образованием. Новые программы обсуждались на заседании круглого стола "Здоровьесбережение в образовательном процессе".