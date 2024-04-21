О семейных конфликтах рассказала психолог

– Если супруги начинают совместную жизнь отдельно от старшего поколения, это не означает, что они живут вдвоем. Каждый из них подсознательно берет с собой родных, с которыми он вырос: их установки, принципы, правила поведения продолжают оказывать свое влияние. Можете представить, какая получается горючая смесь. Естественно, сложно предотвратить конфликтные ситуации в спорных вопросах совместной жизни, – рассказала психолог Кристина Самойлова.

Кристина специализируется на семейной психологии и отмечает, что чаще всего пары приходят с просьбой "научить их не ссориться". Однако такой запрос изначально некорректный. Специалист объясняет, что конфликты — явление предсказуемое, а вот их отсутствие может говорить о том, что одна из сторон просто подавляет свои эмоции, не желая вступать в конфронтацию. Там, где интересы супругов расходятся, неизбежно возникает необходимость решить, чей интерес "главнее". И чаще всего каждый считает, что, конечно же, его собственный, сообщает Тюменская область сегодня.

– Если бы вы на самом деле готовы были пожертвовать всем ради семьи, то и конфликтов бы не было. Ни в коем случае не призываю к таким отношениям, поскольку они разрушительны, по меньшей мере, для жертвующего. Ссорьтесь на здоровье, но помните в конфликте, что эгоисты — вы оба. Не надо внутри себя "пережевывать" мысль, что вы делаете все, а ваш супруг ничего. На выходе получится то, что партнеру, мягко говоря, не понравится, – объяснила Кристина.

Специалист рекомендует признаться самому себе, что идет отстаивание собственных интересов, и использовать тактику решения конфликтов, которая успешно применяется вне семьи. Например, если вы видите, что у супруга в данный момент позиция сильнее, проще отступить, а если партнер чувствует, что не совсем прав, можно и "поднажать".