Тюменцам следует правильно готовиться к визиту в стоматологию

Чтобы визит к стоматологу прошел продуктивно, следует правильно подготовиться к приему, особенно если это не просто профилактический осмотр, а лечение или удаление зуба. Специалисты не рекомендуют приходить на процедуры на голодный желудок, а доктору нужно обязательно сообщить об употреблении тех или иных лекарств.

Врачи напоминают, что анестезия содержит адреналин, который сужает сосуды, из-за чего у человека может закружиться голова, упасть давление, возникнуть тошнота, если он перед этим ничего не ел. Если пациент принимает таблетки, о них нужно рассказать стоматологу, так как болезнь, которую лечат, может оказаться ключиком к проблемам с полостью рта. Например, из-за антибиотиков или препаратов железа на зубах может появиться налет.

Как рассказала стоматолог-терапевт Татьяна Хандюкова, часто детям назначают препараты железа от анемии, от которых может возникать налет на зубах. Это происходит из-за того, что при приеме лекарств меняется микрофлора кишечника, что отражается и на полости рта.

Если пациент за несколько часов до посещения доктора выпил обезболивающую таблетку, то анестезия может плохо подействовать. Такая же проблема может возникнуть и после употребления алкогольных напитков. Даже если сильно болит зуб, стоматологи советуют потерпеть и не принимать обезболивающие, чтобы не смазать клиническую картину. Это поможет доктору правильно поставить диагноз и назначить лечение.

Курильщикам также следует рассказать стоматологу о своей вредной привычке, чтобы гигиенист мог дать правильные рекомендации по уходу за зубами, чтобы на них быстро не появлялся налет и зубной камень.

Самые сложные в плане коммуникаций пациенты – дети. Они не могут описать боль, не всегда способны вспомнить, когда начал беспокоить зуб. Общение с ними почти всегда идет через родителей, которые, опять же, часто описывают ситуацию по своим ощущениям. По словам Татьяны Хандюковой, когда в кресле маленький пациент, мамам и папам следует более детально описывать его реакцию на больной зуб, поведение, так доктору будет легче понять, что именно беспокоит ребенка, пишет "Мегатюмень".