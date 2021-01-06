Пандемия повлияла на тюменскую моду

Пандемия оказала серьезное влияние на привычки и образ жизни тюменцев. Изменилась и мода: главным трендом стали маски, а также вырос спрос на одежду для дома и спорта.

Как рассказала стилист-имиджмейкер Нелли Рива, тюменские модницы хотят не только защищать себя от вируса, но и быть красивыми, не портя внешний вид медицинским бело-голубым прямоугольником.

"Появились средства защиты всех цветов, материалов, украшенные принтами, вышивками и пайетками. Они уже стали частью ансамбля. Конечно, важно помнить, какую основную функцию они несут, и не забывать вовремя обрабатывать их", - отметила эксперт.

Во время пандемии заметно выросли продажи одежды для дома и спорта. Большинство женщин осознали ценность домашней одежды. Теперь она стала более разнообразной и занимает в гардеробе гораздо больше места. При переходе на дистанционный режим работы клиенты оставляют запрос на формирование домашнего гардероба для участия в видеоконференциях и собраниях.

С приходом коронавируса спортивный стиль в одежде внедрился во все сферы и даже заменил собой другую одежду. Много тюменок ходят в трикотажных костюмах, носят худи и кроссовки. По мнению стилиста, это связано, в том числе, с психологическим состоянием людей.

"Тревога и страх, которые люди испытывают, как раз выражаются в таком желании облачиться в незаметную, мягкую и бесформенную одежду. Часто слышу, что у людей сейчас нет желания создавать яркие неординарные образы, а ведь это естественная потребность человека. Многие, между прочим, перестали делать макияж, аргументируя тем, что его неудобно носить под маской", - утверждает Нелли Рива.

Чтобы справиться с внутренним конфликтом и утешить себя во время пандемии, тюменский стилист дала несколько рекомендаций. Она предлагает убрать из гардероба серые вещи, меньше использовать в повседневной жизни спортивную одежду. Добавить ярких красок: оптимистичный желтый, зеленый, оранжевый цвет. Чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно – использовать синие и голубые оттенки. А все оттенки красного помогут добавить силы, энергии, смелости, пишет "Тюменская область сегодня".