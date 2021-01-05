Почтовики Тюменской области развивают электронные сервисы

Более 1,1 млн посылок отправили и получили тюменцы за 11 месяцев 2020 года. Для сравнения: в ноябре 2019 года – 105, 5 тысяч посылок, а в ноябре 2020 года – почти 118 тысяч.

Как сообщили в тюменском управлении Почты России, в прошедшем году удалось внедрить сервис электронных заказных писем. Теперь тюменцы могут быстрее получать извещения и уведомления от органов власти в электронном виде. После отправки письма сотрудником госучреждения оно тут же поступает в личный кабинет пользователя на сайте Почты России. Письмо при этом сохраняет юридическую значимость, как и бумажный аналог.

Из-за пандемии большинство сервисов и услуг было переведено на дистанционные каналы обслуживания. Оформить и отправить почту, получить пенсию и соцвыплаты можно сделать на дому через почтальона. Если раньше в Тюмени без выходных работало только центральное отделение, то с начала лета на семидневный график перешли 28 отделений областного центра и Тобольска.

Осенью активисты Молодежного совета УФПС Тюменской области в рамках всероссийской акции "Большая помощь маленькому другу" собрали более 50 кг кормов для животных из приютов. А клиенты Почты России в рамках акции "Подари праздник детям" собрали и передали около 50 кг сладостей, игрушек, наборов для творчества и книг для воспитанников детского дома "Отрада" и организации многодетных семей "Радость", пишет "Мегатюмень".