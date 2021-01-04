ГИБДД Тюменской области проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД Тюменской области в новогодние каникулы в усиленном режиме выявляют факты управления транспортом в состоянии опьянения. За 2020 год автоинспекторы лишили прав почти 8 тысяч водителей, находящихся за рулем под действием алкоголя или наркотиков.

Как сообщили в Гоавтоинспекции региона, мероприятия по противодействию нетрезвому вождению проходят во всех муниципалитетах. Под особым контролем инспекторов - небольшие населенные пункты. Проводятся объезды мест зимнего отдыха, в том числе загородных.

Наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД проведут выездные точечные рейды в городах региона, а также в Ярковском, Омутинском, Тюменском, Исетском районах для профилактики "пьяных" ДТП.

В 2020 году на дорогах Тюменской области произошло 257 ДТП с участием нетрезвых водителей, в них погибли 42 человека, 377 человек ранены, при этом число погибших снизилось почти на треть.

ГИБДД призывает не садиться за руль в состоянии опьянения, и не позволять делать этого своим близким или знакомым. Если Вы стали свидетелем нетрезвого вождения – сообщите в полицию, возможно, так удастся спасти чью-то жизнь.

