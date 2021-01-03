Музыкальный Дедморобус курсирует по тюменским улицам

16:41 03 января 2021
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Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Дед Мороз и музыканты Тюменского духового оркестра ездят по городским улицам на специальном автобусе – Дедморобусе, чтобы поздравить тюменцев с Новым годом и исполнить любимые мелодии.

Музыканты будут выступать на улицах Тюмени с 3 по 8 января. Мини-концерты пройдут в Звездном городке, у ДК "Орфей", в сквере "Песочные часы" и в других местах областной столицы. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фабрикаволшебства.рф.

Тюменский духовой оркестр будет выступать в промежуток с 16 до 20 часов. Для тюменцев и гостей города будут исполнены любимые мелодии из мультфильмов и новогодние хиты, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: автобус , Дед Мороз , музыка , музыканты , Новый год
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