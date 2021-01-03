Тюменцам предпенсионного возраста помогают найти работу

В Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района помогают найти работу гражданам, которым осталось пять и меньше лет до выхода на пенсию. За 2020 год к специалистам по этому вопросу обратились почти 2,5 тысячи тюменцев предпенсионного возраста.

Общая доля таких граждан из числа всех обратившихся в службу занятости составила около 5%. Они хотели трудоустроиться как по имеющейся профессии, в том числе высококвалифицрованной, так и на вакансии с более легким трудом.

Как сообщили в Центре занятости, востребованными у предпенсионеров были направления: водитель автомобиля, документоведение, продавец, разнорабочий, уборщик служебных и производственных помещений, охранник, оператор котельной.

Если по имеющейся профессии возникают сложности с трудоустройством ввиду ее невостребованности, служба занятости предоставляет возможность повышения квалификации или получения новой специальности, что в дальнейшем позволяет человеку занять свою нишу на рынке труда, пишет "АиФ - Западная Сибирь".