Ялуторовские музеи подготовили рождественские мероприятия

Сотрудники ялуторовских музеев подготовили насыщенную праздничную программу для своих гостей. Во время новогодних и рождественских каникул посетители смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и встречах со сказочными персонажами.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в Ялуторовском остроге организовали зимний квест "Берендеево царство и проделки Соловья-Разбойника". Его участникам предстоит освободить Деда Мороза и Снегурочку из рук злодея Соловья-Разбойника: преодолеть незабываемый маршрут, встретиться с героями сказок, выполнить интересные задания, а также петь, танцевать и играть.

В Ялуторовском музейном комплексе пройдут мастер-классы на любой интерес и возраст. Мастер-класс "Рисуем Рождество" в Краеведческом музее научит технике точечной росписи, когда рисунок создается из точек на стеклянной поверхности. На мастер-классе "И Рождество наступит вновь" в Историко-мемориальном музее ребят научат рисовать ватой. В музее "Торговые ряды" можно поучаствовать в мастер-классе "Кружевная льдинка", где научат изготавливать своими руками новогодний сувенир-магнит.

Ялуторовские музейщики также организовали семейное мероприятие "Когда приходит Рождество". Участники встречи узнают об истории этого старинного православного праздника, познакомятся с традициями его празднования в дворянских домах в ХIХ веке. А также почему канун рождества называют "Сочельник", что такое "Коляда" и "Рождественский вертеп". В завершение, каждый сделает своего рождественского ангела.