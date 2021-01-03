Тюменские эксперты напоминают: муж и жена вправе претендовать на налоговый вычет за одну квартиру

В Тюменской области растет интерес к покупке квартир в ипотеку, этому способствуют меры господдержки и льготное кредитование. Эксперты напоминают: получить налоговый вычет за приобретенное жилье могут оба супруга.

Как пояснили в пресс-службе налоговой инспекции, и жена, и муж вправе претендовать на имущественный вычет по налогу на доходы физических лиц, независимо от того, кто из них внес плату за жилье и на кого оформлено право собственности. Если между супругами не заключен брачный договор, предусматривающий раздельный или долевой режим собственности на купленную квартиру, то имущественный налоговый вычет получает каждый супруг.

Но на одного человека можно получить до 260 тыс. рублей, то есть 13% с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Получается, на семью – до 520 тыс. рублей, если квартира стоит 4 млн рублей и больше. Если же жилье дешевле, то в пределах лимита можно заявить еще вычеты, пишет "АиФ - Западная Сибирь".