Тюменцы вернут себе 4 млрд рублей налоговых вычетов

10:40 04 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

4 миллиарда рублей по налоговым вычетам выплатят жителям Тюменской области. Сумма возврата в регионе на 7% больше прошлогоднего показателя, сообщают в региональной налоговой службе.

Налоговые вычеты делятся на имущественные (за покупку жилья) и социальные (оплата медицинских услуг, медикаментов, обучения, благотворительности и страхования жизни). Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога, сообщается на сайте ФНС.

Теги: налоговый вычет
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022