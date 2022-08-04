Тюменцы вернут себе 4 млрд рублей налоговых вычетов

4 миллиарда рублей по налоговым вычетам выплатят жителям Тюменской области. Сумма возврата в регионе на 7% больше прошлогоднего показателя, сообщают в региональной налоговой службе.

Налоговые вычеты делятся на имущественные (за покупку жилья) и социальные (оплата медицинских услуг, медикаментов, обучения, благотворительности и страхования жизни). Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога, сообщается на сайте ФНС.