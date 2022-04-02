Налоговый вычет в упрощенном порядке советуют получать тюменцам

Федеральная налоговая служба ускорила сроки проверки деклараций 3-НДФЛ. Для упрощенного порядка сроки получения вычета сократили с четырех месяцев до полутора, об этом корреспонденту Вслух.ру рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Лариса Задворных.

В упрощенном порядке, говорит специалист, не нужно подавать декларацию – налоговый орган сам направляет в личный кабинет налогоплательщика предзаполненное заявление.

"Не всегда предоставляемый лично документ может быть полным, а если говорить об упрощенном порядке, то там ничего сдавать не нужно. Налоговая служба сама в проактивном режиме направит предложение", – рассказала Лариса Задворных.

Если оформлять вычет в обычном варианте, то для социального, например, за медицинские услуги и обучение, понадобится предъявить договор на оказание услуг и справку об оплате. Для вычета по процентам по ипотеке – кредитный договор и справку из банка об уплаченных процентах за весь период, по покупке недвижимости – договор купли-продажи, договор долевого участия, если он заключался, акт приема-передачи и регистрации права собственности.