Тюменские онкологи используют современные технологии для лечения рака гортани

Онкологи МКМЦ "Медицинский город" внедрили современные методики хирургического лечения рака гортани благодаря использованию нового оборудования. Лазер позволяет проводить операции на гортани и глотке без разрезов, шрамов, последующего приёма антибиотиков, сократить время лечения до трех дней, а процесс реабилитации - более чем в пять раз.

Как сообщили в пресс-службе Медицинского города, современный хирургический лазер появился в онкологическом отделении №2 в августе 2020 года. Это уникальное оборудование, которое пока не доступно в соседних регионах. Оно позволяет добиться максимальной эффективности при первой и второй стадиях рака на гортани и глотке. За четыре месяца хирурги выполнили уже более 15 подобных вмешательств.

Очередная успешная операция прошла совсем недавно: мужчине с раком гортани, занимавшим всю правую голосовую складку, ранее предстояла бы резекция гортани с постановкой ларингостомы – широкого отверстия в области шеи. Лазер позволил врачам дойти до новообразования эндоскопически. Через три дня он уже был выписан и мог разговаривать, причем, его голос улучшился по сравнению с дооперационным периодом.

Заведующая онкологическим отделением №2 Юлия Шубина рассказала, что хирурги отделения полностью овладели новым оборудованием - первые операции на лазере выполнялись до пяти часов, сейчас подобные малоинвазивные вмешательства проводятся практически каждую неделю, а сама операция занимает чуть больше часа.

"При осмотре после операции мы наблюдаем, что в гортани практически отсутствуют следы операционного вмешательства - ничто не напоминает о локализации рака за счёт быстрого восстановления тканей", - добавила врач.

В 2021 году в Медицинском городе планируют вообще уйти от операций с установкой ларингостом и брать в работу уже более сложные и большие опухоли.