Амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19 в Тюмени работает круглосуточно

Фото предоставлено пресс-службой Многопрофильного консультативно-диагностического центра

Амбулаторный центр диагностики и лечения коронавирусной инфекции открылся в декабре 2020 года на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра по инициативе регионального департамента здравоохранения. Цель – своевременная диагностика и определение тактики лечения пациентов с симптомами респираторных заболеваний.

Центр работает в режиме 24/7, хотя основной поток пациентов приходится на дневное время. В среднем за сутки поступает 73 заболевших. Пациенты доставляются в него бригадами неотложной помощи по направлениям медицинских организаций либо бригадами скорой.

Помимо КТ-диагностики, пациентам выполняется ЭКГ, также они сдают биоматериал на антитела к COVID-19 в случае, если эти исследования не были проведены в медицинском учреждении по месту жительства. По результатам обследования дежурный врач определяет дальнейшую тактику ведения пациента: амбулаторное наблюдение или госпитализация в моноинфекционный госпиталь.

С момента открытия центра медицинская помощь оказана 1165 пациентам, диагноз "пневмония" поставлен 826 обследованным. Около половины из них - это случаи впервые выявленной пневмонии. Госпитализация по итогам КТ-диагностики потребовалась 11 пациентам.

За время работы центра проведено более 600 ЭКГ-исследований, из которых более половины — с патологией. Не все пациенты соглашаются на проведение ЭКГ — дают отказ в письменной форме, мотивируя это тем, что исследование проводилось в поликлинике по месту жительства; в большинстве случаев это пациенты в возрасте до 30 лет.

Забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования проведен у 216 пациентов по показаниям, результат которого уже отслеживают в территориальной поликлинике.