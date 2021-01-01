В 2021 году Литературный бульвар в Тюмени отреставрируют

Фото Дмитрия Зеленина

В Тюмени планируется отреставрировать Литературный бульвар, расположенный на крыше большого паркинга по адресу: улица Советская, 55. Художники арт-проекта "Цвет города" обновят картины на вентиляционных шахтах, подкрасят знаменитый красный стул, а неравнодушные граждане помогут навести порядок на территории.

Как рассказал руководитель арт-проекта "Цвет города" Дмитрий Зеленин, Литературный бульвар появился в областной столице в 2013 году. За семь лет это место стало признанным арт-объектом и достопримечательностью города, однако вид его немного истрепался. В апреле состоится Литературный субботник, в котором смогут принять участие все желающие. В рамках мероприятия приведут в порядок и территорию, и скамеечки на уникальном бульваре.

Также возникла идея – создавать "вечные" картины с помощью бетона, чтобы они могли радовать горожан долгое время. "Мы изучаем текстуру, технику работы с новым для себя материалом, его возможности. Создание формы, реология, составы бетонного теста почти подчинились мне. С полировкой сложнее", - поделился Дмитрий Зеленин.

2021 год он готов потратить на обучение, а уже в 2022 году представить городу новые идеи и проекты, пишет "Тюменская область сегодня".