Роспотребнадзор дал рекомендации для детских праздников

Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции стоит сократить посещение общественных мест и избегать большого скопления людей, а все праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе.
Если вы все-таки решили посетить с ребенком детский праздник, соблюдайте простые правила, чтобы снизить риски заражения гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, включая COVID-19.
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции
Как избежать:
— Заранее готовьте ребенка к празднику: полноценное питание, закаливание, соблюдение режима дня поможет не заболеть малышу в праздничные дни.
— Не водите ребенка на праздник даже при легком недомогании.
— Следите за соблюдением ребенком правил личной гигиены.
— Обратите внимание, чтобы праздничный наряд ребенка был удобный и комфортный. Одевать ребенка стоит так, чтобы он не замерз, но и не вспотел.
— Ограничьте контакты Вашего ребенка с детьми, у которых есть признаки вирусных заболеваний (насморк, чихание, кашель).
Пищевые отравления
Как избежать:
— Следите за соблюдением ребенком правил личной гигиены.
— Полноценно покормите ребенка перед посещением мероприятия.
— Не кормите ребенка на ходу, не покупайте продукты с "рук".
— Контролируйте употребление малышом сладостей.
— Поите ребенка на празднике только бутилированной водой.
— Следите за сроками годности и условиями хранения употребляемых продуктов.
Травмы
Как избежать:
— Праздничный костюм не должен сковывать движение ребенка, а обувь не должна быть скользкой.
— Старайтесь избегать с ребенком давки и толчеи.
— Следите, чтобы ребенок соблюдал осторожность при пользовании хлопушками и бенгальскими огнями. Недопустимо использование ребенком фейерверков или других пиротехнических изделий.
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