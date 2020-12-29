Роспотребнадзор дал рекомендации для детских праздников

Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции стоит сократить посещение общественных мест и избегать большого скопления людей, а все праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе.

Если вы все-таки решили посетить с ребенком детский праздник, соблюдайте простые правила, чтобы снизить риски заражения гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, включая COVID-19.

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции

Как избежать:

— Заранее готовьте ребенка к празднику: полноценное питание, закаливание, соблюдение режима дня поможет не заболеть малышу в праздничные дни.

— Не водите ребенка на праздник даже при легком недомогании.

— Следите за соблюдением ребенком правил личной гигиены.

— Обратите внимание, чтобы праздничный наряд ребенка был удобный и комфортный. Одевать ребенка стоит так, чтобы он не замерз, но и не вспотел.

— Ограничьте контакты Вашего ребенка с детьми, у которых есть признаки вирусных заболеваний (насморк, чихание, кашель).

Пищевые отравления

Как избежать:

— Следите за соблюдением ребенком правил личной гигиены.

— Полноценно покормите ребенка перед посещением мероприятия.

— Не кормите ребенка на ходу, не покупайте продукты с "рук".

— Контролируйте употребление малышом сладостей.

— Поите ребенка на празднике только бутилированной водой.

— Следите за сроками годности и условиями хранения употребляемых продуктов.

Травмы

Как избежать:

— Праздничный костюм не должен сковывать движение ребенка, а обувь не должна быть скользкой.

— Старайтесь избегать с ребенком давки и толчеи.

— Следите, чтобы ребенок соблюдал осторожность при пользовании хлопушками и бенгальскими огнями. Недопустимо использование ребенком фейерверков или других пиротехнических изделий.