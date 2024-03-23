В Тюмени переносят мероприятия и усиливают меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

12:59 23 марта 2024
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Губернатор Александр Моор провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Тюменской области  и поручил принять ряд мер.

"Все массовые и спортивные мероприятия на этих выходных, 23-24 марта, отменены. Рекомендовано минимизировать количество таких мероприятий в ближайшую неделю и перенести их на более позднее время. В школах, колледжах, техникумах, вузах и на объектах социальной инфраструктуры с массовым пребыванием людей будут усилены меры безопасности: проведена проверка систем оповещения, тревожных  кнопок", - сообщил глава региона в своем Tеlegram-канале.

Моор подчеркнул, что на объектах торговли должны быть приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности. Полиция, МЧС и Росгвардия переходят на усиленный режим работы.

Теги: Александр Моор , безопасность , теракт
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