Силовики в Тюмени проверили на безопасность автомобиль на заправке

22:02 07 апреля 2024
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В Тюмени силовики проверили автомобиль после получения сообщения о том, что в нем, возможно, находится предмет, представляющий опасность. Информация не подтвердилась. 

"Сообщение поступило, что автомобиль находится на автозаправочной станции в районе Московского тракта в Тюмени. Территория была оцеплена. Силовики обследовали автомобиль. Информация не подтвердилась", - пишет информцентр правительства ТО.

Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения о том, что на АЗС возле объездной полностью перекрыт въезд с Московского тракта в сторону Плеханово, стоят службы экстренного реагирования. 

Теги: АЗС , безопасность , проверки
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