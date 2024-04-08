Силовики в Тюмени проверили на безопасность автомобиль на заправке

В Тюмени силовики проверили автомобиль после получения сообщения о том, что в нем, возможно, находится предмет, представляющий опасность. Информация не подтвердилась.
"Сообщение поступило, что автомобиль находится на автозаправочной станции в районе Московского тракта в Тюмени. Территория была оцеплена. Силовики обследовали автомобиль. Информация не подтвердилась", - пишет информцентр правительства ТО.
Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения о том, что на АЗС возле объездной полностью перекрыт въезд с Московского тракта в сторону Плеханово, стоят службы экстренного реагирования.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru