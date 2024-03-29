Как оградить себя и близких от общения с провокаторами?

Пользователям социальных сетей и мессенджеров стали приходить сообщения с угрозами или попытками вовлечь их в противоправную деятельность, в том числе с призывами совершить террористический акт или другое серьезное преступление.

В карточке — простой алгоритм действия в данной ситуации.

За психологической помощью дети и их родители могут обратиться по телефону горячей линии Минпросвещения России: 8-800-600-31-14 или в специальный бот.