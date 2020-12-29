Keauty устраивает розыгрыш в честь двухлетнего открытия в Тюмени

Сеть магазинов корейской косметики Keauty разыгрывает три набора косметических средств на своей странице в инстаграме.

Всего будет три победителя, которые получат наборы корейской косметики на сумму 5 000 рублей, 3 000 и 1 000 рублей. Имена счастливчиков станут известны 29 декабря.

Чтобы принять участие необходимо подписаться на инстаграм Keauty в Тюмени, отметить лайком конкурсный пост и еще три любых других поста в аккаунте, а также отметить трех друзей из Тюмени в комментарии под постом с розыгрышем. Чем больше комментариев - тем выше шансы на выигрыш!

Успевайте приобрести крутую корейскую косметику для себя или приготовьте классные подарочки для своих близких - ведь Новый год уже не за горами!

Розыгрыш проходит только среди жителей Тюмени, фейковые, пустые аккаунты и аккаунты-магазины не участвуют.

Магазины Keauty открыты в Тюмени уже два года! На протяжении 730 дней сеть магазином радует тюменцев лучшей корейской косметикой более 20 популярных брендов.

Давайте вспомним, что случилось за эти 2 года. За такое продолжительное время в городе открылось уже 5 магазинов, расположенных по адресам: Московский тракт, 118 (ТРЦ "Колумб", 1 этаж, ул. Республики, 46 (салон "Золотая лавина"), ул. Мельникайте, 102 ("Золотой перекресток"), ул. Пермякова, 50Б (ТРЦ "Солнечный", 1 этаж) и ул. Алебашевская, 19 (ТЦ "Зеленый берег").

В 2019 году в Тюмени состоялся масштабный конкурс "Мисс KEAUTY", победительница которого представила Тюмень в финале национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2019".

За 2 года сеть магазинов корейской косметики Keauty провела множество розыгрышей и конкурсов, подарила сертификаты и бьюти-боксы, устраивала акции и радовала тюменцев выгодными доставками.

Впереди Keauty ждет еще больше открытий и новых свершений! Прямо сейчас магазин корейской косметики снижает цены до 70%, не упустите возможность приобрести уникальные качественные средства со скидкой в преддверии Нового года, поэтому у вас есть отличный шанс познакомиться с корейскими брендами, если вы еще не успели этого сделать. Акция действует до 15 января.