Автоинспекторы помогают водителям на тюменских трассах в непогоду

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, попавшим в нештатные ситуации из-за морозной погоды на трассах Тюмень —Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск.

Самые низкие температуры по-прежнему фиксируются в Уватском районе. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автоинспекторы отогрели пассажиров автомобиля "Фольксваген", едущего из Башкортостан в Сургут, после того, как машина сломалась. Сотрудники ГИБДД вызвали на место дорожную службу, чтобы отбуксировать автомобиль, а пассажиров доставили до кемпинга на 437-м километре автодороги.

"Автоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Наряды укомплектовывают патрульные автомобили теплыми вещами, термосами с чаем, чтобы в случае необходимости быстро обогреть замерзших людей", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.