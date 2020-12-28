Тюменцы могут рассказать о региональных достопримечательностях

Общественная интерактивная платформа Живоенаследие.рф при поддержке общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив и общенационального союза индустрии гостеприимства проводит конкурс по отбору "Топ-1000 культурных туристических брендов России". Заявки принимаются до 15 января 2021 года.

Проект "Живое наследие" собирает воедино информацию об объектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах и событиях, локализованных на российских территориях. Платформа объединяет информацию о ключевых культурных и туристических центров притяжения каждого региона, создавая удобный сервис для туристов, добровольцев и инвесторов.

Первые топ-500 культурных брендов были отобраны членами экспертного жюри проекта и уже описаны на портале. 4 ноября стартовал второй этап проекта. В настоящее время "Живое наследие" дополняет список топ-1000 культурных и туристических брендов России.

Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности. Любой зарегистрированный пользователь (например, краевед, эксперт по туризму и культурному наследию, представитель креативных индустрий или туристического бизнеса, туристско-информационного центра, органа государственной власти и местного самоуправления) может предложить и описать свою любимую региональную достопримечательность. Для этого на портале Живоенаследие.рф разработана платформа, где можно добавить описание знакового объекта.

На портале "Живое наследие" жители уже отметили три бренда Тюменской области: Дмитрий Менделеев, музей декабристов в Ялуторовске и Тобольский Кремль.