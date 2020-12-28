В Тюмени отреставрируют гостиницу начала XX века

11:24 28 декабря 2020
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Реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Гостиница П.Г. Крутикова", расположенного по улице Первомайская, 40, запланирован ОАО "ТРИЦ" на 2021 год. Работы начнутся в в январе 2021 года.

"Такое решение было принято советом директоров компании, которое утвердило бюджет доходов и расходов общества на будущий год. Основной акцент сделан на повышение качества и доступности услуг для граждан", — сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

Как сообщается на краеведческом портале "Город Т", гостиница, именовавшаяся "Вокзальные меблированные комнаты", была возведена в 1913–1914 годы по заказу крестьянина Туринского уезда Петра Георгиевича Крутикова.

Комнаты для постояльцев находились на втором этаже, на первом — магазин Крутикова. Он занимался торговлей бакалейными и колониальными товарами, а еще винной торговлей и табачными изделиями.

Теги: памятники архитектуры , реставрация , ТРИЦ
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