В Тюмени отреставрируют гостиницу начала XX века

Реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Гостиница П.Г. Крутикова", расположенного по улице Первомайская, 40, запланирован ОАО "ТРИЦ" на 2021 год. Работы начнутся в в январе 2021 года.

"Такое решение было принято советом директоров компании, которое утвердило бюджет доходов и расходов общества на будущий год. Основной акцент сделан на повышение качества и доступности услуг для граждан", — сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

Как сообщается на краеведческом портале "Город Т", гостиница, именовавшаяся "Вокзальные меблированные комнаты", была возведена в 1913–1914 годы по заказу крестьянина Туринского уезда Петра Георгиевича Крутикова.

Комнаты для постояльцев находились на втором этаже, на первом — магазин Крутикова. Он занимался торговлей бакалейными и колониальными товарами, а еще винной торговлей и табачными изделиями.