В Тобольске ведутся работы по соханению Знаменского монастыря

На объектах Знаменского монастыря Тобольска начались противоаварийные работы, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

На средства из федерального бюджета работы ведутся в монашеском корпусе по улице Ершова, 10. Здесь уже завершен разбор аварийных перекрытий и конструкций, вывезен строительный мусор, на участок завезены строительные материалы.

За счет регионального бюджета ремонтируется учебный корпус, расположенный по адресу ул. Декабристов, 21, строение 6. Подрядчик выставил строительные леса, произведена замена кровли.

В комитете отмечают, что жители города принимают деятельное участие в сохранении памятника, участвуя в субботниках на территории архитектурного ансамбля. Один из последних провели общественная организация "Добрая воля" и МГЕР.