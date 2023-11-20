В Тобольске ведутся работы по соханению Знаменского монастыря

На объектах Знаменского монастыря Тобольска начались противоаварийные работы, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
На средства из федерального бюджета работы ведутся в монашеском корпусе по улице Ершова, 10. Здесь уже завершен разбор аварийных перекрытий и конструкций, вывезен строительный мусор, на участок завезены строительные материалы.
За счет регионального бюджета ремонтируется учебный корпус, расположенный по адресу ул. Декабристов, 21, строение 6. Подрядчик выставил строительные леса, произведена замена кровли.
В комитете отмечают, что жители города принимают деятельное участие в сохранении памятника, участвуя в субботниках на территории архитектурного ансамбля. Один из последних провели общественная организация "Добрая воля" и МГЕР.
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