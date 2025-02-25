В Тюмени отреставрируют хирургическую лечебницу

Городская хирургическая лечебница, построенная в Тюмени на средства купца Андрея Текутьева в 1917 году, будет отреставрирована.

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области сообщил, что выдал разрешение на полный комплекс ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта культурного наследия регионального значения, расположенноного по адресу: ул. Даудельная, 1, корпус 9). Все работы будут выполнены за счет частных инвестиций.

По данным сайта "Город Т", лечебница входит в больничный комплекс, который возник в начале ХХ века на территории старого городского кладбища, закрытого в 1880-х гг. В 1904 году на средства Текутьева построена двухэтажная больница на 128 мест, самым знаменитым ее пациентом стал друг царской семьи Григорий Распутин. В 1915 году в Тюмени стало все больше появляться раненых солдат Первой мировой войны - возникла необходимость строительства каменной больницы. В 1916 году Текутьев скончался, но в своем завещании позаботился о продолжении начатого дела: "…Завещаю на достройку 25 тыс. руб., а также на обеспечение содержания больницы на вечное время назначаю 25 тыс. руб., которые хранятся в Государственном банке, а проценты употребить на содержание больницы".