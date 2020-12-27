Тюменский волейболист сможет вернуться в спорт после травмы благодаря врачам

Фото пресс-службы ОКБ №2

Врачи-травматологи Областной клинической больницы №2 Денис Аржавицин и Евгений Райлян помогли тюменскому волейболисту, получившему серьезную травму. Они провели высокотехнологичную эндоскопическую операцию на плече, благодаря чему пациент не только смог избежать возможной инвалидности, но и получил шанс вернуться в спорт после реабилитации.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №2, в результате травмы плеча у спортсмена разорвался внутрисуставный связочный аппарат. Такие нарушения вызывают быстрое старение сустава, могут привести к инвалидности и необходимости протезирования плечевого сустава.

Чтобы спасти плечо, врачи провели операцию: через мини-доступы хирурги ввели в плечо пациента крошечную видеокамеру и специальные направители, по которым зафиксировали поврежденные элементы сустава. Около шести недель потребуется на заживление травмированных тканей, после чего мужчина приступит к разработке плечевого сустава, а к спортивным тренировкам он сможет вернуться уже через 4-5 месяцев.

Операция проводилась с использованием современной 4К-артроскопической стойки, поставленной в ОКБ №2 по программе модернизации здравоохранения. Она позволяет выполнять все виды малоинвазивных вмешательств на плечевом, коленном и голеностопном суставах, обеспечивая хорошую визуализацию и высокую точность манипуляций хирурга.

Денис Аржавицин рассказал, что эндоскопические операции применяются всё чаще. "Мы уже освоили эндоскопию плечевых суставов, сейчас развиваем эндоскопию других суставов: в этом году было проведено около 300 артроскопических операций", - добавил врач-травматолог Евгений Райлян.

Отметим, раньше такие пациенты направлялись в федеральные центры, сейчас этот вид оперативных вмешательств стал доступен в стенах ОКБ №2.