Почти 300 тюменских школьников стали участниками проекта "Домашка SNOW"

298 тюменских подростков от 14 до 18 лет стали участниками конкурсно-образовательного проекта "Домашка SNOW". В течение 10 дней они слушали вебинары от спикеров из креативных агентств, выполняли задания и учились создавать контент в социальных сетях.

Всего в рамках проекта провели пять занятий. Ребята узнали об организации мероприятий, интересных для СМИ, подаче материала и съемках видео. Представители крупных креативных агентств рассказали про коллаборации в коммерческих проектах, съемки блокбастеров и особенности креативного мышления. Всего вебинары собрали более 150 000 просмотров, пишет "Мегатюмень".

"Сегодня медиаобразование будет полезно всем: и медикам, и инженерам, и педагогам. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый подросток мог выбрать для себя комфортный формат участия. Ребята могут выполнять отдельные задания, зарабатывать игровую валюту или бороться за призы; могут работать в команде или индивидуально. Участники сами выбирают, как им комфортнее получать новые знания", — отметила руководитель проекта Лилия Ужитчак.

Победители проекта получат подписку на онлайн-кинотеатр, наушники, наборы для мобильной съемки и возможность провести новогодний уик-энд в необычном месте.