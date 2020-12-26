Выставочный зал в Тюмени выдержал проверку Роспотребнадзора

Фото АО "Тюменская ярмарка": vk.com/tyumen_fair

Сотрудники Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области провели профилактический рейд в Выставочном зале накануне открытия там масштабной новогодней ярмарки. Меры санитарного законодательства оказались соблюдены.

Как сообщили в областном департаменте потребительского рынка и туризма, эксперты убедились, что организаторы мероприятия готовы к выполнению всех необходимых обязательств.

"С каждым предпринимателем мы составляем договор, где четко прописаны все необходимые требования, в том числе и санитарно-эпидемиологические. Если эти требования не выполняются, договор расторгается. Это касается и тех арендаторов, кто торгует продуктами, и тех, кто реализует промышленные товары", - отметил заместитель генерального директора АО "Тюменская ярмарка" Вадим Фоминцев.

Традиционная новогодняя ярмарка продлится до 30 декабря, на мероприятие заявилось более 100 участников. Ассортимент представлен большой и включает различные товары для встречи Нового года. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, организаторы приготовили все необходимое - журналы термометрии, график уборок, запасы масок и дезинфицирующих средств.