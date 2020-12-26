Тюменцы посвятили электронные открытки особенностям 2020 года

10:23 26 декабря 2020
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Фото мультицентра "Контора пароходства"

Команда мультицентра "Контора пароходства" создала серию электронных открыток, на которых визуализировали "уроки" 2020 года. На дизайнерских карточках есть текст и иллюстрации того, чему удалось научиться в уходящем году – в том числе, из-за пандемии.

Над дизайном потрудилась тюменская художница и руководитель выставочного пространства мультицентра Александра Жернова. С помощью этого проекта организаторы постарались обратить внимание на вещи, которые раньше казались обыденными и привычными.

На открытках затронули темы ценности домашнего уюта, важность заботы не только о соматическом, но и о ментальном здоровье, сохранении семейных отношений, а также об отпуске в родном городе, пишет "Мой портал".

"2020 год стал поучительным во многих аспектах. Мы начали ценить настоящее, научились проживать самые разные эмоции, отделять важное от второстепенного, а еще стали любить больше и сильнее. Этот год оказался намного сложнее, чем мы могли себе представить, но мы постарались сместить фокус на приятные моменты и показать, как адаптировались к новой реальности", — отметила руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.

Теги: дизайн , коронавирус , творчество , художник
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