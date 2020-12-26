Для молодых тюменцев проводят профилактические акции в рамках борьбы со СПИДом

Источник фото: Областной центр профилактики и реабилитации

Тюменские волонтеры, школьники и студенты приняли участие в тематических акциях, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Профилактические мероприятия проходили в течение декабря в онлайн и оффлайн форматах.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, более 13 тысяч пользователей посмотрели профилактический контент, размещенный в социальных сетях в ходе медиакампании. Всего было опубликовано 11 тематических публикаций.

Кроме того, на платформе ZOOM состоялся вебинар для учащихся тюменской школы №69. Занятие в онлайн-формате провели специалисты областного центра профилактики и реабилитации.

В Информационно-библиотечном центре для молодежи состоялась оффлайн-встреча специалистов областного центра профилактики и реабилитации и центра профилактики и борьбы со СПИД со студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. В рамках мероприятия говорили о том, почему важно знать свой ВИЧ-статус и где можно пройти анонимный тест на ВИЧ.

Добровольцы из отряда "72 регион" в Нижней Тавде инициировали проведение профилактического мероприятия "Давайте остановим СПИД вместе". Жителям раздавали листовки и красные ленты – символ акции, направленной на борьбу со СПИДом. Кроме того, активное участие в акции "Скажи жизни: "ДА!" принимали волонтеры из Ишима отряда "Профи" и медицинского колледжа, волонтеры отряда "Импульс добра" Вагайского района.

Помимо распространения красных ленточек и профилактических буклетов проводились беседы, показы профилактических роликов, социологические опросы и классные часы. В Щетковской школе Ярковского района прошла акция в память о жертвах СПИДа, а также был организован классный час для девятиклассников "Мы живём в мире, где есть СПИД".