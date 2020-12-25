Тюменцы могут обучиться в школе волонтеров при центре реабилитации инвалидов

Проект "Школа волонтеров "ProДобро"" Областного центра реабилитации инвалидов стал победителем II открытого конкурса программ и практик 2020 года в сфере социокультурной реабилитации инвалидов в номинации "Рука помощи".
Конкурс проводится Общественной палатой РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик. В рамках церемонии были представлены наиболее перспективные направления в развитии социокультурной реабилитации инвалидов.
"Школа волонтеров "ProДобро"" была открыта на базе центра реабилитации в 2019 году. Обучение прошли уже более сотни волонтеров.
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