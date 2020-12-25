Тюменцы могут обучиться в школе волонтеров при центре реабилитации инвалидов

Проект "Школа волонтеров "ProДобро"" Областного центра реабилитации инвалидов стал победителем II открытого конкурса программ и практик 2020 года в сфере социокультурной реабилитации инвалидов в номинации "Рука помощи".

Конкурс проводится Общественной палатой РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик. В рамках церемонии были представлены наиболее перспективные направления в развитии социокультурной реабилитации инвалидов.

"Школа волонтеров "ProДобро"" была открыта на базе центра реабилитации в 2019 году. Обучение прошли уже более сотни волонтеров.

Если вы хотите научиться выстраивать коммуникацию и чувствовать себя уверенно при общении с людьми с инвалидностью, то можете отправить заявку на обучение в школе по адресу электронной почты: orci72metod@yandex.ru или позвонить по номеру телефона: 8-905-826-67-91.