Тюменская Школа волонтеров "ProДобро" признана успешным проектом на федеральном уровне

Школа волонтеров "ProДобро" Центра реабилитации инвалидов Тюменской области победил во конкурсе программ и практик 2020 года в сфере социокультурной реабилитации инвалидов в номинации "Рука помощи", организованном Общественной палатой РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик.

Конкурс проводился совместно с департаментом труда и социальной защиты населения Москвы при поддержке федеральных Министерства труда и социальной защиты, Министерства просвещения и Министерства культуры.

Школа волонтеров "ProДобро" открыта в 2019 году на базе областного центра реабилитации инвалидов. За этот период обучение прошли более ста волонтеров. Набор еще идет. "Если вы хотите пройти обучение, научиться выстраивать коммуникацию и чувствовать себя уверенно при общении с людьми с инвалидностью, то школа "ProДобро" ждет вас! Вы можете отправить заявку на обучение по адресу электронной почты: orci72metod@yandex.ru или позвонить по номеру телефона: 8-905-826-67-91", - сообщает депсоцразвития.