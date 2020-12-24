Тюменские офтальмологи вернули пациентке четкость зрения и исправили косоглазие после травмы

Фото: пресс-служба Областного офтальмологического диспансера

Врачи Областного офтальмологического диспансера наработали большой опыт в оказании медицинской помощи пациентам с патологиями глаз – врожденными и приобретенными. Особую сложность представляют посттравматические случаи, когда требуется решить целый комплекс проблем, чтобы вернуть не только зрительные функции, но и эстетическую красоту.

Пациентка Надежда обратилась к врачам практически в полном отчаянии – уже на протяжении нескольких лет никто не мог ей помочь. В сентябре 2007 года женщина помогала мужу во время замены железной двери. В какой-то момент сверло сломалось и кусочек металла отскочил ей в глаз. Осколок пролетел по диагонали: с нижнего угла, рассек мышцу и попал в тело глаза, сместив хрусталик. В условиях экстренной службы ОКБ №2 сделали рентген и в тот же день провели операцию: инородное тело удалось извлечь, однако после серьезного повреждения стремительно развилась травматическая катаракта и косоглазие. Надежда практически ослепла на один глаз.

Операция по замене хрусталика на искусственный, которую выполнили врачи другого региона, частично восстановила зрение - до 70%, однако полностью устранить проблемы с глазом не удалось. Женщине несколько лет доставляли дискомфорт двоение в глазах и косоглазие. Она стеснялась и избегала общения, к тому же работать становилось всё сложнее.

"Было очень сложно привыкнуть к такому положению глаза, фактически одним глазом приходилось смотреть, работать. Чтобы предотвратить развитие фиброза и ухудшение зрения, мне в дополнительно назначили лазеротерапию, но после нескольких курсов услышала, что больше мне ничем помочь не могут. Испытала большой страх и стресс, почти смирилась с таким положением вещей, перестала ходить по врачам. Спустя 12 лет решилась вновь попробовать – если не зрение вернуть, то хотя бы эстетическую форму глаза. И записалась на прием в Областной офтальмологический диспансер", – поделилась своей историей Надежда.

В диспансере ей посчастливилось попасть к врачу-офтальмологу хирургического отделения Елене Забуревой.

"У пациентки диагностировали вертикальное косоглазие с посттравматическим отрывом прямой мышцы. Мы предложили оперативное лечение в диспансере. Во время операции удалось найти проблемную мышцу, подшить ее. Благодаря этому мы устранили косметический дефект: глаз стоит ровно, а также удалось убрать двоение", – рассказала Елена Забурева.

Пациентка призналась, что было страшно вновь решиться на хирургическое вмешательство, но сейчас нисколько не жалеет, что рискнула.

"Это была ювелирная работа: нужно было очень точно рассчитать градус, чтобы поставить глаз на место. Елена Михайловна – врач с золотыми руками. Очень душевно, заботливо относится к пациентам. Взялась за мой случай: оказалось, что все можно исправить. Адаптация продолжается, после стольких лет нужно время, чтобы мозг привык смотреть обоими глазами одинаково. Но то, что я вижу в зеркале – меня очень радует. Огромная благодарность замечательному врачу", – добавила Надежда.

Отметим, в хирургическом отделении Областного офтальмологического диспансера проводят операции при катаракте, отслойке и патологии сетчатки, глаукоме, патологии век, косоглазии, травмах и других заболеваниях глаз, а также весь спектр высокотехнологичных офтальмологических операций. Учреждение работает по принципу "хирургии одного дня".