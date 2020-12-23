Прокурор и детский омбудсмен проведут прием граждан

16:25 23 декабря 2020
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Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов 24 декабря проведут совместный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Прием пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: Тюмень, улица Республики, 24, кабинет 314. Предварительная запись ведется по телефону: 8 (3452) 42-67-09. 

Поступившие обращения будут рассмотрены, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, сообщает облпрокуратура.

Теги: личный приём , прокуратура
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