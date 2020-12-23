Застройщики могут регистрировать права на недвижимость за дольщиков

Управление Росреестра по Тюменской области продолжает регистрировать права собственности дольщика по заявлению застройщика.

Новый механизм взаимодействия ведомства с застройщиками стал возможен после вступления в силу 13 июля 2020 года федерального закона № 202-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс" и федеральный закон № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Теперь застройщик после передачи объекта участнику долевого строительства и постановки такого объекта на кадастровый учет может подать документы от его имени на регистрацию прав без доверенности. Таким образом, покупатель вместе с ключами от квартиры получит выписку из ЕГРН как доказательство права собственности.

"Совершенствование механизма взаимодействия с профессиональными участниками рынка недвижимости направлено исключительно на упрощение и комфортность получения услуг ведомства, — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко. — Практика показывает, что формат регистрации прав за дольщика застройщики уже оценили. В Тюменской области застройщиками представлено 11 заявлений. По всем приняты положительные решения".

Всего же, по стране с июля по октябрь 2020 года зарегистрировано право собственности участников долевого строительства в отношении 563 объектов недвижимости.