Тюменцам предлагают слепить снеговика и побить мировой рекорд

Фотография предоставлена организаторами

Рекорд по лепке снеговиков установят в Тюмени с 15 декабря по 10 января 2021 года.

Тюменцам предлагают слепить красивого снеговика в месте, указанном управляющей компанией.

С 1 по 8 января 2021 года все фигуры подсчитают, а фотографии с указанием точного количеством снеговиков отправят организаторам – Центру культуры и творчества "Тюмень".

Выложить фото фигур можно в своих социальных сетях с хэштегом #снеговик72.

После прохождения всех этапов каждый участник может скачать электронный сертификат участника "Новогодней переписи снеговиков" со своим именем на сайте фабрикаволшебства.рф.

Кстати, всемирный день снеговика отмечают 18 января, потому что цифра 1 похожа на метлу, а 8 – на самого снеговика. Идея этого праздника принадлежит немцу Корнелиусу Гретцу, который в 2008 году со своей трехтысячной коллекцией снеговиков попал в Книгу рекордов Гиннесса.