В Тюмени проверят, получают ли медики положенные выплаты

Общероссийский народный фронт запустил опрос, призванный выявить осведомленность респондентов о социальных выплатах за оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, с ноября 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 предусмотрен новый порядок обеспечения работников медицинских организаций и иных работников, находящихся на передовой борьбы с вирусом COVID-19, специальной социальной выплатой.

Общероссийский народный фронт с 21 по 26 декабря в режиме онлайн проводит анкетирование, в рамках которого участникам предложено ответить на вопросы об осведомленности о специальных социальных выплатах, а также указать число смен и размер полученной денежной помощи. Опрос рассчитан на медицинских работников, водителей скорой медицинской помощи и членов летных экипажей воздушных судов санитарной авиации.

"Ещё во время минувшей прямой линии с Владимиром Путиным выяснилось, что далеко во всех регионах страны до врачей и медперсонала доходят выделенные государством деньги. Иногда речь идет об очень крупных суммах. Проблемы эти могут быть вызваны разными причинами, и каждая ситуация нуждается в проверке. Разобраться в этом и призвана данная анкета ОНФ. Хотя в Тюменской области ситуация в данной сфере благополучна, всё же призываю всех заинтересованных принять участие. Подчеркну – это не опрос ради опроса. Итоги исследования будут представлены президенту Российской Федерации. Более того, опрос несет и просветительскую функцию, т.к. некоторые специалисты попросту не знают, что могут рассчитывать на поддержку государства или как её получить", - прокомментировал сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александр Пересторонин.

Заполнить анкету можно по ссылке.