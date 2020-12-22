Итоги года Тюменской области: самые запоминающиеся события 2020 года

Приближается новый год - значит, пришло время подводить итоги уходящего. 2020 для каждого из нас и для всей Тюменской области выдался непростым, но интересным и полным событий. Вспомним те из них, что запомнились лучше всего.

Тюмень первой встала на борьбу с короновирусом

В начале февраля два военных самолета эвакуировали из китайского города Ухань в Тюмень 144 человека, находящихся в зоне заражения. Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" в сжатые сроки мобилизовал квалифицированный медицинский персонал на решение целого комплекса новых задач, организовал карантин и обеспечил условия четкого функционирования всех служб. В реабилитационном центре были оперативно развернуты экспресс-лаборатории, установлена мобильная рентген-установка, создан запас медикаментов.

Жители Тюмени запустили флешмоб #своихнебросаем, чтобы поддержать находящихся в карантине людей и не допустить паники среди населения.

Юбилейный День Победы прошел в особом формате

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в празднование 75-й годовщины со Дня Победы. Многие мероприятия прошли в онлайн-формате. Так, проект "Галерея Славы" был реализован на сайте Общественной палаты Тюменской области. Жители региона передавали информацию о своих родных и близких, прошедших огонь войны, о земляках - солдатах Победы, а также размещали на различных электронных носителях свои поздравления ветеранам. Волонтеры, представители молодежного центра организовывали передвижные выставки, театрализованнные и танцевальные мероприятия, а также устраивали концерты во дворах, где живут фронтовики, высаживали в памь о павших деревья и цветы. В рамках празднования 75-й годовщины Дня Победы было организовано много интересных и ярких акций, которые пришлись по душе жителям региона.

Голосовали за изменения в Конституцию РФ

В общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля, ЗА принятие поправок проголосовали 748 290 жителей Тюменской области, то есть 87,57% от числа участников голосования. Явка избирателей в регионе составила 77,37%.

Тюменцы первыми в УФО запустили Центр управления регионом

Создать в каждом субъекте Российской Федерации функционирующий Центр управления регионом до 1 декабря 2020 года поручил президент России Владимир Путин. Тюменская область первой из регионов УФО выполнила задание главы государства. С помощью программы "Инцидент менеджмент" специалисты ЦУР мониторят обращения жителей региона в соцсетях, что позволяет решать проблемы граждан в самых разных сферах жизни, таких, например, как благоустройство, образование, здравоохранение. "Платформа обратной связи" в полной мере заработает в Центре управления регионом в 2021 году.

Тюмень получила статус термальной столицы России

Впервые в России был официально открыт термальный сезон — так Тюменская область заявила о своем намерении развивать это направление на новом уровне и уже разработала концепт по горячим источникам на круглый год. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила большие перспективы региона и вручила главе области Александру Моору символ столицы термальных вод.

Население области растет

Показатели рождаемости вывели территорию в десятку лидеров по России. На 1 сентября численность населения области составила 1540,8 тыс. человек. Зафиксирован ощутимый естественный (942 человека) и миграционный (2449 человек) прирост населения. Это говорит о том, что жители области чувствуют себя защищенными и уверены в завтрашнем дне.

Регион финансово поддержал семьи при рождении детей

За 2020 год на развитие регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" выделено более 2,8 млрд. рублей, из них средств федерального бюджета - 1,3 млрд. рублей. Региональный материнский капитал на первого ребенка составил 150 тыс. рублей. За 11 месяцев текущего года маткапитал выплачен уже на 3,3 тыс. детей.

На третьего ребенка и последующих детей размер регионального материнского (семейного) капитала вырос с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей (в 2020 году выплачен на 4,2 тыс. детей).

Введена ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года (за 11 месяцев выплаты получила 2,1 тысяча семей), также ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (за 11 мес. 2020 года выплачена на 57,2 тысячи детей).

Ученикам — школы, малышам - садики

Девять новых школ, две из которых построены в рамках нацпроекта "Образование", на 3000 учебных мест, в том числе и малокомплектная в деревне Епанчина Тобольского района, получили школьники Тюменской области. Кроме того, в 2020 году в области провели капитальный ремонт 62-х и текущий ремонт 241 школы.

Пять детских садов появилось в Тюменской области в непростом 2020-м году. До конца 2021 года строители намерены завершить работы еще на семи садиках. Ввод в строй 12 зданий для дошкольников позволит открыть более 6 тысяч мест.

Школьное питание контролируют камеры

В Тюменской области впервые в стране внедрили камеры видеонаблюдения в школьных столовых. Новая опция помогла снять множество вопросов родителей и помогла достичь большей прозрачности в работе организаторов питания. Видео с камер транслируется в онлайн-режиме. При этом записи не могут оказаться в третьих руках, так как они предоставляются только по письменному заявлению от родителей.

Область не сдала позиции ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве

Тюменская область занимает второе место в стране по росту индекса промпроизводства. 124% составил индекс промышленного производства в Тюменской области за девять месяцев 2020 года. Инвестиционные проекты тоже получили "зеленый свет" (объем вложений за первые полгода достиг 143,2 млрд рублей), при этом наибольший объем инвестиций был направлен производственным компаниям.

За январь-сентябрь текущего года индекс промышленного производства составил 127,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. По России этот показатель - 97,1 процента. Лучше всего себя "чувствовали" такие направления как производство химии и химических продуктов (индекс 284,2 процента к уровню 2019 года), кокса и нефтепродуктов (143,1 процента), компьютеров, электронных и оптических изделий (137,5 процента), резиновых и пластмассовых изделий (129,7 процента), машин и оборудования (115,1 процента), прочих транспортных средств (106,3 процента). Индекс производства в секторе "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" остановился на отметке 120,6 процента, что больше среднероссийского на 26,4 процента.

Тюменские сельхозкомпании за девять месяцев произвели 105,7 тыс. тонн мяса в живом весе, 433,5 тыс. тонн молока, 1174,8 млн штук яиц на общую сумму 53,6 млрд рублей (индекс - 102,6 процента). Производители молока нарастили объем на 4,1 процента (надой на корову составил 5783 кг - это без учета субъектов малого предпринимательства). Тюменские аграрии, по данным областного департамента АПК, к 1 октября намолотили 1386,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, собрали 309 тыс. тонн картофеля и 88,8 тыс. тонн овощей.

Ввод жилья превысил среднероссийский уровень

В период пандемии местные застройщики оперативно перешли на новые условия труда, поэтому сохранили объемы жилищного строительства. По итогам года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" ожидается ввод 1 млн 474 тысяч кв. м., в следующем же году цифра, определенная для региона, будет больше - 1 млн 560 тысяч кв. м. С января по сентябрь в регионе сдали 705,2 тыс. квадратных метров жилья. В расчете на тысячу человек ввод составил 461,5 кв. метра, что в 1,4 раза выше среднероссийского уровня.

Скорую работу в строительном секторе удается совершать благодаря переменам в регламенте. Если восемь лет назад для получения разрешительных документов застройщикам нужно было пройти около 30 процедур за 360 дней, то теперь - всего лишь четыре и за 46 дней, причем многие услуги можно получать в электронном виде, экономя время.

План по расселению из аварийного жилья перевыполнен вдвое

В Тюменской области в 2019-200 годах планировалось расселить 22 тыс. 720 кв. метров и 1 тыс. 250 человек. Расселено 47 тыс. 690 кв. метров и 2 тыс. 870 человек. По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" план на 2020 год составляет 19,93 тыс. кв. метров и 1 тыс. 90 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тыс. кв. метров и 1 тыс. 60 человек.

На реализацию программы переселения граждан в бюджете Тюменской области на 2021 год предусмотрено 3,3 млрд рублей. Запланированные средства позволят переселить из аварийного жилья 1 тыс. 154 человек.

Сотрудничество с Газпром недра сулит перспективы

Соглашение о сотрудничестве Тюменской области и ООО "Газпром недра" подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Всеволод Черепанов 3 декабря. Главная цель сотрудничества — развитие научно-технического и промышленного потенциала Тюменской области. Правительство области совместно с компанией будут решать вопросы, касающиеся создания конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа.

"Инфотех-2020" подтвердил высокий уровень цифровизации области

Цифровые сервисы и платформы в этом году приобрели особую значимость — многие предприятия перешли на удаленную работу и оказались на новой ступени взаимодействия между людьми, бизнесом и государством. Не случайно в работе XIII Тюменского цифрового форума "Инфотех-2020" и неделе IT-технологий с 25 по 29 октября приняло участие свыше трех тысяч специалистов IT-отрасли из более 30 регионов страны. Большая часть мероприятий форума прошла в онлайн-формате.

За два дня форума участники стали свидетелями кибер-соревнований и битвы стартапов, обсудили тренды мировой цифровизации, решения для государства и бизнеса во время пандемии, технологии умного города, удаленного образования и развития медицины, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам подготовки кадров для цифровой отрасли.

Транспортную развязку сдали с опережением графика

В Тюмени дорожники завершили строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Комплекс транспортных сооружений в центре областной столицы планировали ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, но движение по развязке открыли уже к концу лета. Работы на дорожном объекте выполняла компания "Мостострой-11". Сумма государственного контракта составляла более 2 млрд рублей.

На родине Петра Ершова открылась модельная библиотека

Муниципальная библиотека в Ишиме создана на базе городской библиотеки после проведенной реконструкции. Средства на проведение работ в размере 10 млн рублей были выделены из федерального бюджета. Видеотрансляции мероприятий, виртуальные обзоры поступлений литературы, адаптированные онлайн-школы компьютерной грамотности, цифровые краеведческие документы – все это объединяет модельная библиотека.

Библиотечное пространство нацелено на все группы посетителей: детей и подростков, молодежи, семей и людей "серебряного" возраста. Книжный фонд объединяет 101 350 экземпляров, из них более 40 тыс. книг располагается в зонах свободного доступа. В рамках национального проекта "Культура" приобретено почти 6700 печатных изданий.

Александр Моор вошел в топ-10 губернаторов новой волны

Экспертный институт социальных исследований назвал Александра Моора в числе губернаторов новой волны. В исследовании участвовали члены экспертного пула ЭИСИ, фокус-группы из регионов и в заключении был проведён опрос в виде телефонных интервью.

По результатам интервью стало ясно, что большая часть тюменцев, которые приняли участие в опросе, считают основными для губернатора новой волны такие свойства, как оперативное реагирование на возникающие проблемы в регионе, открытость для населения и подкованность в вопросах экономики региона.

Президент Путин высоко оценил перспективы "ЗапСибНефтехима"

Владимир Путин побывал с визитом в Тобольске, где осмотрел площадки комбината "ЗапСибНефтехим" и провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли страны.

Дочернее предприятие компании СИБУР входит в пятерку самых масштабных такого рода в мире. Его строительство началось более пяти лет назад с инвестиционным пакетом в 547 миллиардов рублей. Возвели комбинат за 52 месяца, а уже в четвертом квартале 2020 года предприятие вышло на выпуск 1,5 миллиона тонн полиэтилена и 500 тысяч тонн полипропилена, наиболее распространенных полимеров. Благодаря старту "ЗапСибнНефтехима" производство химических продуктов в Тюменской области выросло на 270 процентов, а рост индекса промпроизводства в категории "Обрабатывающие производства" составил 158,9 процента.

Теперь Россия всерьез может рассчитывать на место в топ-10 мировых производителей, более того - переломить ситуацию на внутреннем рынке, заменив импортную продукцию, на которую страна тратит 30 миллиардов рублей. Полимеры нужны в разных отраслях: строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, автомобилестроении, пищевой промышленности. В разгар пандемии "ЗапСибНефтехим" ожидаемо увеличил выпуск полипропилена для медицинских масок, защитных костюмов и шприцев.

Вышел комбинат на Китай, Турцию, страны СНГ и Европы. Готов сотрудничать с партнерами из Индии, Израиля, Африки. Эксперты полагают, что вклад предприятия из небольшого городка Западной Сибири в рост несырьевого экспорта России по итогам текущего года составит 20 процентов, а в будущем году по договорам поставок принесет в казну как минимум миллиард долларов.

- Тобольск за последние годы превратился в мировой центр нефтегазовой химии. За семь лет построено два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят регион, да и нашу страну, в число лидеров, - высказался президент.

СИБУР готовится обеспечить всю Россию малеиновым ангидридом

Компания приступила к реализации проекта по строительству производства малеинового ангидрида (МАН) на территории предприятия "СИБУР Тобольск". Мощность нового производства – 45 тыс. тонн в год, ожидаемый срок пуска – 2021 год. На новом производстве будут созданы высокотехнологичные рабочие места.

МАН используется в строительстве, сельском хозяйстве, автомобилестроении, производстве лакокрасочных материалов, мебели, фармацевтических препаратов и других отраслях. Пока спрос на российском рынке удовлетворяется только за счет импортных поставок. Монетизация собственного сырья (бутана) через создание высокомаржинального продукта МАН позволит СИБУРу увеличить глубину переработки углеводородов в России, полностью заместить импорт МАН и наладить его экспортные поставки на рынки Восточной и Западной Европы, а также Турции.

Фото ИА "Тюменская линия"

Людмила Янгельских