Губернатор Тюменской области перечислил главные события и испытания 2021 года

Для Тюменской области 2021 год был насыщенным на события и выдался очень непростым, отметил Александр Моор на прямой линии.

Главным фактором, который во многом определял этот год, губернатор назвал пандемию коронавируса, связанные с ней вакцинацию и QR-коды.

Главными общественно-политическими событиями в регионе стали выборы депутатов Государственной и Тюменской областной дум, Всероссийская перепись населения.

Летние лесные пожары и птичий грипп - серьезные испытания, с которыми регион столкнулся в году.