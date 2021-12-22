Губернатор Тюменской области перечислил главные события и испытания 2021 года

Для Тюменской области 2021 год был насыщенным на события и выдался очень непростым, отметил Александр Моор на прямой линии.
Главным фактором, который во многом определял этот год, губернатор назвал пандемию коронавируса, связанные с ней вакцинацию и QR-коды.
Главными общественно-политическими событиями в регионе стали выборы депутатов Государственной и Тюменской областной дум, Всероссийская перепись населения.
Летние лесные пожары и птичий грипп - серьезные испытания, с которыми регион столкнулся в году.
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