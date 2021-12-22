Губернатор Тюменской области перечислил главные события и испытания 2021 года

09:29 22 декабря 2021
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Для Тюменской области 2021 год был насыщенным на события и выдался очень непростым, отметил Александр Моор на прямой линии.

Главным фактором, который во многом определял этот год, губернатор назвал пандемию коронавируса, связанные с ней вакцинацию и QR-коды.

Главными общественно-политическими событиями в регионе стали выборы депутатов Государственной и Тюменской областной дум, Всероссийская перепись населения.

Летние лесные пожары и птичий грипп - серьезные испытания, с которыми регион столкнулся в году. 

Теги: Александр Моор , итоги года , правительство Тюменской области
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