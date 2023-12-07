В Тюмени ждут Губерниева на подведение спортивных итогов года

Фото - пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Ежегодный областной конкурс "Спортивная элита" в Тюмени проведет Дмитрий Губерниев, подвежение итогов года пройдет 8 декабря в легкоатлетическом манеже, сообщает депспорта ТО.

По традиции лучших назовут в 16 номинациях. Имена 14 победителей и 63 лауреатов будут навсегда внесены в летопись "Спортивной элиты". Это спортсмены, тренеры, работники физической культуры, спортивные федерации, муниципальные образования и все те, кто внес значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области в 2023 году. Имена победителей и призеров объявят российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и звезда тюменского телевидения Ольга Солоницына.

Областной конкурс "Спортивная элита" проводится с 1995 года, в этом году награды лучшим в регионе будут вручены уже в двадцать восьмой раз. В этом году на участие в конкурсе было подано 134 заявки.

Трансляция с церемонии будет вестись в социальных сетях. начало - в 17:00.