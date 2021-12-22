Александр Моор назвал главные достижения Тюменской области в 2021 году

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Тюменская область, несмотря на сложности уходящего года, продолжает активно развиваться, отметил губернатор во время прямой линии и перечислил основные достижения Тюменской области и ее жителей.

Индекс промышленного производства в Тюменской области за 10 месяцев вырос более чем 7%, а в обрабатывающих отраслях на 14,5%.

Третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Второе место в рейтинге качества жизни в регионах России.

Запуск в эксплуатацию аэропорта "Ремезов" в Тобольске.

Открытие первого в стране карбонового полигона на базе ТюмГУ.

Попадание региона в топ-10 самых популярных направлений программы туристического кешбэка.

Четвертое место в стране по доступности рынка социальных услуг для НКО и социальных предпринимателей.

Учитель года России - преподаватель физики тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева.

Тюмени присвоено почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести".