Собянин, Кухарук и Метшин вошли в топ-3 национального рейтинга мэров 2021 года

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Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили итоговое за 2021 год исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. Лидером рейтинга по итогам года стал мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюмени Руслан Кухарук занял вторую строчку, на третьей - мэр Казани Ильсур Метшин.

По данным сайта "Национальный рейтинг", Руслан Кухарук весь год, как и в 2020-м, уверенно держался в тройке лидеров. К факторам, положительно влияющим на имидж главы, в 2021-м, можно отнести продолжение развития транспортной инфраструктуры города, заключение договоров на комплексное развитие городских территорий, успешное продвижение ряда проектов по созданию комфортной городской среды, креативных кластеров, а также усиление коммуникаций с тюменцами и их активное вовлечение в решение общегородских вопросов. Один из экспертов рейтинга - политолог Антон Чабалин в ноябре отметил, что на высокое место Руслана Кухарука в рейтингах мэров также повлияло включение главы Тюмени в состав Госсовета представителем местного самоуправления, что можно расценивать как признание на федеральном уровне его заслуг.

Исследование проведено ЦИК "Рейтинг" в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Его объектами являются мэры 88 городов России. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов широкого круга экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности с целью получить наиболее демократичные и максимально приближенные к мнению "простых людей" результаты "с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества". Эксперты в анкетах могли не только формально оценить работу того или иного мэра, но и обосновать свои выводы относительно успехов или неудач муниципальных руководителей, отмечается на сайте Центра информационных коммуникаций "Рейтинг".