Tyumen Cyber Cup-2020 прошел в рамках открытого кубка губернатора

Фото предоставлено пресс-службой Tyumen Cyber Cup-2020

Завершился онлайн-турнир Tyumen Cyber Cup-2020, который проходил в рамках открытого Кубка губернатора Тюменской области с 5 по 20 декабря. Сильнейшие игроки разделили между собой призовой фонд в 1 000 000 рублей.

В результате двух полуфиналов было определено 126 победителей из Югры, Ямала и Тюменской области в командном и одиночном зачетах. Состязания проходили в дисциплинах Dota 2, World of Tanks, Hearthstone, Fortnite, CS:GO в онлайн-формате: все игроки выступали в турнире не выходя из дома.

В рамках открытия финалов состоялся шоу-матч с участием губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита.

В этом году на участие в "Tyumen Cyber Cup-2020" было подано более 3 000 заявок, было проведено более 2 000 игр, зрители посмотрели эфиры более 570 000 раз.