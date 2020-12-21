Полиция и казаки будут патрулировать тюменские улицы в новогодние праздники

В дни новогодних праздников в Тюмени будут личный состав УМВД по городу Тюмени будет переведен на усиленный вариант несения службы. Места массового проведения мероприятий заранее будут обследоваться сотрудниками специальных служб, сообщили в администрации города.

Участковые уполномоченные должны обеспечить правопорядок в Утешево, Плеханово, Тараскуль и других удаленных от города жилых районах.

На многолюдных площадях и в скверах по графику будут дежурить народные дружины. Площадь 400-летия Тюмени и Масловский взвоз перейдут под усиленную охрану казаков. Патруль будет дежурить и в Затюменском экопарке. Под круглосуточной охраной патрульно-постовой службы будут находиться Цветной бульвар и набережная.

Объекты, где будут проводиться новогодние мероприятия с массовым пребыванием людей, обследуют на предмет соблюдения пожарной безопасности, проводятся соответсвующие инструктажи и тренировки.

К середине недели должна закончиться проверка стационарных объектов по продаже пиротехники.