Тюменцев решили спросить, где и какие дороги нужно отремонтировать в городе в 2021 году

На портале управления городом "Я решаю!" проводится опрос жителей Тюмени, касающийся качества дорожных магистралей.

"Мы хотим узнать ваше мнение о том, насколько жители областного центра удовлетворены качеством проведенных работ. Также мы хотим, чтобы тюменцы указали дороги и улицы, которым в 2021 году необходимо уделить первоочередное внимание", - отмечают организаторы голосования.

В 2020 году в областном центре было приведено в порядок более 60 км дорог. 26 тюменских дорог общей длиной 24,7 км и площадью в 250 000 кв. м отремонтировано в этом году в соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В список вошли улицы, ведущие к школам и детским садам, учреждениям дополнительного образования и больницам, дороги, названные в честь героев Великой Отечественной войны, а также те, за которые голосовали сами жители на портале управления городом "Я решаю!" ровно год назад.