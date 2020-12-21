Уровень созависимости среди жителей Тюменской области снизился за время пандемии

Фото ИА "Тюменская линия", автор: Сергей Елесин

В условиях пандемии снизился уровень созависимости среди жителей Тюменской области. При этом обеспокоенность тюменцев своим состоянием и проблемами усилились: участились тревожность, неврозы, стало больше обращений за психологической помощью.

Как рассказала руководитель службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации алко- наркозависимых граждан Ольга Яковлева, созависимость может проявляться в отказе от своих чувств, неудовлетворении своих потребностей: один человек всецело поглощен чувствами, состоянием и поведением другого.

"Человек в созависимых отношениях готов удовлетворять лишь чужие потребности: готовить, ухаживать за кем-либо, организовывать поездки туда, куда хочет другой. Но при этом совершенно не знает о своих потребностях, идет вразрез со своими желаниями", - описала феномен эксперт.

По словам психолога, каждый человек в период пандемии постепенно начал переводить фокус на свое здоровье и на себя: как правильно мыть руки, пользоваться медицинской маской. Распространилась другая позиция "Я в фокусе": коснется меня заболевание или нет, а если заболею, то с какими последствиями. Однако в период пандемии СМИ полны негативными новостями, что ухудшает состояние людей, пишет "Тюменская область сегодня".

"Чтобы оградить себя от болезненной созависимости, от поглощенности другим человеком, нужно учиться распознавать свои чувства, желания. Тогда человек сможет достичь внутреннего психологического баланса", - отметила Ольга Яковлева.

Тюменцев призвали больше думать о себе, прислушиваться к себе, к своим желаниям. Ставить цели и достигать их. А за бесплатной психологической консультацией можно обратиться в центр профилактики и реабилитации алко - наркозависимых граждан по телефону: 8 (3452) 673-673.